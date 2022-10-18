Новини Золочівщини
08:33, 25 лютого 2023
132
0

Дякую за ваше служіння: Володимир Зеленський про роль військового капелана

Дякую за ваше служіння: Володимир Зеленський про роль військового капелана
Gazeta
Фото: НУС
Вчора, Верховний головнокомандувач, Президент - Володимир Зеленський зустрівся із військовими капеланами Національної гвардії України та Збройних сил України.
Дякую за ваше служіння: Володимир Зеленський про роль військового капелана

Під час зустрічі, Президент висловив слова вдячності отцям, за те що не зважаючи на небезпеку, вони завжди поруч з воїнами.
Дякую за ваше служіння: Володимир Зеленський про роль військового капелана

Одним із капеланів, був отець Андрій Кулицький, який з 2014 року вірно та гідно несе службу перед Богом та народом України.
Дякую за ваше служіння: Володимир Зеленський про роль військового капелана

Так за мужність та відданість своїй державі, принципам та переконанням, отець Андрій був нагороджений державною відзнакою - медаллю «Захиснику вітчизни».
Маємо за честь, стояти в одному строю.

Михайло ПРОКАЗЮК
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
За 9 днів атак окупантів зруйновано 30 % українських електростанцій - Зелен ...
За 9 днів атак окупантів зруйновано 30 % українських електростанцій - Зелен ...
18.10.22, Новини Золочівщини
Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу
Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу
28.02.22, Новини Золочівщини
Міський голова Золочева Ігор Гриньків привітав гвардійців з нагоди 7-ї річн ...
Міський голова Золочева Ігор Гриньків привітав гвардійців з нагоди 7-ї річн ...
29.03.21, Новини Золочівщини
Випуск військовослужбовців
Випуск військовослужбовців
31.12.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.