Новини Золочівщини
Дякую за ваше служіння: Володимир Зеленський про роль військового капелана
Вчора, Верховний головнокомандувач, Президент - Володимир Зеленський зустрівся із військовими капеланами Національної гвардії України та Збройних сил України.
Під час зустрічі, Президент висловив слова вдячності отцям, за те що не зважаючи на небезпеку, вони завжди поруч з воїнами.
Одним із капеланів, був отець Андрій Кулицький, який з 2014 року вірно та гідно несе службу перед Богом та народом України.
Так за мужність та відданість своїй державі, принципам та переконанням, отець Андрій був нагороджений державною відзнакою - медаллю «Захиснику вітчизни».
Маємо за честь, стояти в одному строю.
Михайло ПРОКАЗЮК
Під час зустрічі, Президент висловив слова вдячності отцям, за те що не зважаючи на небезпеку, вони завжди поруч з воїнами.
Одним із капеланів, був отець Андрій Кулицький, який з 2014 року вірно та гідно несе службу перед Богом та народом України.
Так за мужність та відданість своїй державі, принципам та переконанням, отець Андрій був нагороджений державною відзнакою - медаллю «Захиснику вітчизни».
Маємо за честь, стояти в одному строю.
Михайло ПРОКАЗЮК
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