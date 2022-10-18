Дякую за ваше служіння: Володимир Зеленський про роль військового капелана



Михайло ПРОКАЗЮК

Вчора, Верховний головнокомандувач, Президент - Володимир Зеленський зустрівся із військовими капеланами Національної гвардії України та Збройних сил України.Під час зустрічі, Президент висловив слова вдячності отцям, за те що не зважаючи на небезпеку, вони завжди поруч з воїнами.Одним із капеланів, був отець Андрій Кулицький, який з 2014 року вірно та гідно несе службу перед Богом та народом України.Так за мужність та відданість своїй державі, принципам та переконанням, отець Андрій був нагороджений державною відзнакою - медаллю «Захиснику вітчизни».Маємо за честь, стояти в одному строю.