Міський голова Золочева Ігор Гриньків привітав гвардійців з нагоди 7-ї річниці Національної гвардії України

Міський голова Золочева Ігор Гриньків взяв участь у заходах з нагоди 7-ї річниці Національної гвардії України у Навчальному центрі Національної гвардії України. За високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Національної гвардії України десятки гвардійців нагороджено грамотами та подяками, а медалями «Народна шана. Національна гвардія України» ІІ ступеня нагороджені прапорщик Василь Царик та старший прапорщик Юрій Лізовенко.

Начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик подякував кожному військовослужбовцю за сумлінне служіння українському народові, постійну готовність захистити нашу державу і громадян, представникам влади і правоохоронцям – за допомогу й співпрацю, а капеланам – за духовну опіку не тільки особового складу, але й членів їхніх сімей та ветеранів.

За бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу Президент України Володимир Зеленський присвоїв Навчальному центру Національної гвардії України почесне найменування «імені Василя Вишиваного».

Слава Національній гвардії України! Слава Україні!