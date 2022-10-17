Новини Золочівщини
За 9 днів атак окупантів зруйновано 30 % українських електростанцій - Зеленський
Внаслідок російських обстрілів із 10 жовтня 30 % українських електростанцій зруйновано.
Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський.
«Ще один вид російських терористичних атак: цільова енергетична та критична інфраструктура. Із 10 жовтня 30 % українських електростанцій зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не лишилося місця», – повідомив Президент України.
Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.
Вранці 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення. Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.
Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський.
«Ще один вид російських терористичних атак: цільова енергетична та критична інфраструктура. Із 10 жовтня 30 % українських електростанцій зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не лишилося місця», – повідомив Президент України.
Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.
Вранці 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення. Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.
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