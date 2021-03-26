Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.



Фотографію документа оприлюднив речник президента Сергій Никифоров.



"Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", – йдеться в документі.



Його адресовано головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.