Новини Золочівщини
Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу
Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.
Фотографію документа оприлюднив речник президента Сергій Никифоров.
"Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", – йдеться в документі.
Його адресовано головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.
Фотографію документа оприлюднив речник президента Сергій Никифоров.
"Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", – йдеться в документі.
Його адресовано головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.
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