Новини Золочівщини
16:32, 28 лютого 2022
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Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу

Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу
Gazeta
Фото: НУС
Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.

Фотографію документа оприлюднив речник президента Сергій Никифоров.

"Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", – йдеться в документі.

Його адресовано головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.
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