Вірші із зимовим присмаком чаю

Соломія ВОРОНОВСЬКА

Фото Андрія ДОБРОНОСОВА

«Деякі миті мають присмак вічності», – так гадав Марк Твен, і саме це ми підтверджуємо щодня, адже кожен момент нашого життя має свій присмак (відтінок).Можливо щастя, можливо болю, розлуки, радості, гіркоти, а ще, напевно, ванільного морозива чи надто солодкої вати. Літературний вечір, організований молодіжною радою Золочівської ТГ, дійсно мав присмак зимового чаю, оскільки за вікном районної бібліотеки10 лютого було сніжно. І це додавало атмосфери справжньої зими. А як взимку без теплого, ароматного чаю? А ще без поезії та посиденьок..Літературник розпочався з неформального знайомства.Кожен із присутніх розповів три важливих факти про себе. Згодом із своєю творчістю нас познайомили талановиті письменниці Золочівщини: Ірина Гирило, Ірина Білінська та Єва Тоцька. Гості могли не тільки цікаво та натхненно провести час, а й приєднатися до декламування віршів. Своєю поезію поділилася Діана Майба, і особисто я. Звучали вірші різної тематики, найбільше було про природу, адже саме вона надихає багатьох на великі звершення. Зачепили також реальність. Твори про війну текли разом із кров'ю по жилах та проймали душу до сліз. Ми багато говорили про емоційне вигорання та розвиток і, звичайно, чаювали.Не обійшлось, на жаль, без тривоги, але ми змогли продовжити захід в укритті церкви Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього Чину Братів Менших (Францисканців) та разом згадати історичні цікавинки. А на завершення створили магічну капсулу часу. Всі мали можливість написати свої побажання, мрії, цілі та те, що запам'ятали із цього вечора «Віршів із зимовим присмаком чаю», де поезія огорнула теплом і затишком душу кожного.Віримо, що через декілька років, відкривши капсулу, ми пригадаємо ці миті і побачимо, що деякі мрії уже збулися. Однією із них буде Перемога Нашої України.