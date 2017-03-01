Літературна світлиця «Лінин день»

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:41

19 березня відзначає свій день народження геніальна українська поетеса Ліна Костенко. З нагоди 87-річчя письменниці та з ініціативи керівника центру організації дозвілля Ярини Цоби, учнівське самоврядування Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 разом із педагогом-організатором Мар‘яною Федорівною Ясіновською підготували літературну світлицю «Лінин день».

Для мільйонів українців жити в один час з цією жінкою – справжнє свято душі.

Саме таке «свято душі» відбулось у вівторок, 21 березня, в актовій залі нашої школи. Мабуть, символічним було й те, що саме у цей день відзначається Всесвітній день поезії. У дійстві взяли участь представники учнівського самоврядування та учні 8-11-х класів, які старанно та по-особливому декламували вірші Ліни Василівни. Серед запрошених гостей були золочівські творці поетичного слова – Леся Сидорович та Катерина Тихонова, які читали власні поезії про видатну українку та свої улюблені вірші Ліни Костенко.

Активну участь взяли у заході дирекція та учителі школи.

Чудова атмосфера створена завдяки хорошій організації: декорації у фіолетових тонах (а це улюблений колір іменинниці) символізували одну з найпопулярніших збірок Ліни Костенко – «Триста поезій». Смачним доповненням творчого затишку стали солодощі із філіжанкою кави та горнятком чаю. Учні, захопившись творчістю поетеси, мабуть, переосмислили та зачерпнули багато нового для себе. Адже залишитись байдужим до віршів Ліни Костенко практично неможливо.

На завершення літературної світлиці усі учасники написали улюблені цитати із поезій Ліни та почепили їх на зазделегідь підготовлене панно. Закінчився «Лінин день» піснею «Вечірнє сонце, дякую за день!» у виконанні Христини Бурдик.

У день народження Перлини сучасної української літератури, ми хочемо живемо під рядки її віршів.



Олена МАГАЛА