Поезія об’єднує однодумців

nus.in.ua, 1 лютого 2018, 16:42

Холодний січневий вечір об’єднав у стінах ліцею справжніх поціновувачів прекрасного. Старі платівки, аромат палаючих свічок, атмосферна музика створили особливий настрій гостям та організаторам традиційного Вечора читання зарубіжної поезії. Уже не вперше цей конкурс відкриває таланти юних декламаторів, а допомагає їм у цьому вчитель світової літератури Іван Іванович Бондаренко.

Цьогоріч учасниками були обрані поезії Володимира Маяковського, Белли Ахмадуліної, Гете, Олександра Пушкіна, Гейне та багатьох інших класиків. Шедеври інтимної лірики, пристрасні поезії на громадянську тематику, філософські вірші – усе це тримало в полоні глядачів і членів журі, які мали обрати найкращих читців. Уже стало доброю традицією запрошувати в журі випускників минулих років, які теж були переможцями конкурсу виразного читання поезії.

Кожен учасник гідно прочитав обраний твір, намагаючись передати відповідні почуття й емоції та розкрити авторський задум. Як зізналися члени журі, їм було нелегко прийняти рішення. Відтак переможцями цьогорічного конкурсу стали такі ліцеїсти: Юрій Кулішко, Тарас Галабурда, Юлія Вах (номінація «Поезія російською мовою»); Соломія Синюшкович, Ярина Фалковська, Анна Курій (номінація «Поезія українською мовою»); Вікторія Курченко (номінація «Поезія іноземною мовою»). Приз глядацьких симпатій отримала Соломія Синюшкович. Спеціальний приз від журі дістався Валентині Саїк.

Незважаючи на погоду за вікном, у ліцейній актовій залі панували затишок і тепло, адже ніщо так не гріє людські серця, як взаєморозуміння і любов до мистецтва.





Лілія Ковалик,

Анна Курій, ліцеїстки гр. Е-3

Фото Юлії Лапсюк

