Новини Золочівщини
17:55, 05 лютого 2023
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До уваги водіїв та пішоходів: завтра на дорогах буде ожеледиця

До уваги водіїв та пішоходів: завтра на дорогах буде ожеледиця
Gazeta
Фото: НУС
Водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху.

6 лютого погоду на Львівщині визначатиме проходження холодних атмосферних фронтів з півночі. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

По Львівській області: Хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 7 – 12° морозу, вдень 3 – 8° морозу.

По місту Львову: Хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 8 – 10° морозу, вдень 5 – 7° морозу.

Синоптики попереджають про погіршення видимості в опадах.

Львівська ОВА закликає водіїв та пішоходів бути обачними під час руху.

Так, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.
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