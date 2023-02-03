До уваги водіїв та пішоходів: завтра на дорогах буде ожеледиця

Водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху.



6 лютого погоду на Львівщині визначатиме проходження холодних атмосферних фронтів з півночі. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.



По Львівській області: Хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 7 – 12° морозу, вдень 3 – 8° морозу.



По місту Львову: Хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 8 – 10° морозу, вдень 5 – 7° морозу.



Синоптики попереджають про погіршення видимості в опадах.



Львівська ОВА закликає водіїв та пішоходів бути обачними під час руху.



Так, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.



Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.