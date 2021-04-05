Цими вихідними на Львівщині очікується зміна погодних умов

Про це повідомили у Львівському регіональному гідрометеоцентрі.

На вихідних, 4-го лютого, погоду Львівщини визначатиме проходження активних атмосферних фронтів з північного заходу. Хмарно. Значний мокрий сніг та сніг, по півдню території сильний сніг. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура впродовж доби 0 – 5° морозу. 5-го лютого очікується хмарна погода з проясненнями.

«Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 11° морозу, вдень 3 – 8° морозу», – зазначили в гідрометеоцентрі.

З понеділка, 6-го лютого, погода буде хмарною з проясненнями та невеликим снігом.

«На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13°, місцями 16° морозу, вдень 3 – 8° морозу», ¬– додали в гідрометеоцентрі.