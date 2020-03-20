Новини Золочівщини
18:09, 24 січня 2021
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Зима повертається: синоптики попереджають про погіршення погодних умов

Зима повертається: синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Gazeta
Фото: НУС
Cиноптики Львівського регіонального гідрометцентру повідомляють, що завтра, 25 січня, на Львівщині очікується значне похолодання місцями до -10°C та пориви вітру. На дорогах ожеледиця, подекуди снігові замети.
25 січня у Львові та області буде туман видимістю 200 – 500 м; вранці та вдень значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця, подекуди снігові замети. Температура повітря у Львові коливатиметься від 1°C морозу до 1°C тепла.
У вівторок, 26 січня, буде хмарно з проясненнями, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7°C морозу, вдень до 5°C морозу.
У середу, 27 січня, на Львівщині очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 3 – 8°C морозу, вдень до 5 °C морозу. 28 січня температура повітря вночі 5 – 10 °C морозу, вдень до 5 °C морозу. 29 січня температура повітря вночі 3 – 8°C морозу, вдень від 4°C морозу до 1°C тепла.
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