Новини Золочівщини 22:58, 20 березня 2020 36 0 Завтра падатиме дощ та мокрий сніг

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову у найближчу добу відбудеться погіршення погодних умов — дощ з переходом в мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер поривчастий 7 — 12 м/с, температура вночі 2 — 4° тепла. На вихідних, 22−23 березня, буде хмарно, передбачається мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 9 — 14 м/с. Температура вночі 0 — 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Gazeta Фото: НУС

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову у найближчу добу відбудеться погіршення погодних умов — дощ з переходом в мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер поривчастий 7 — 12 м/с, температура вночі 2 — 4° тепла.

На вихідних, 22−23 березня, буде хмарно, передбачається мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 9 — 14 м/с. Температура вночі 0 — 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Ctrl Enter Помітили пом И лку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Виділіть текст і натисніть Читати пізніше Коментувати (0)