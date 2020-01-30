Новини Золочівщини
22:58, 20 березня 2020
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Завтра падатиме дощ та мокрий сніг

 Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову у найближчу добу відбудеться погіршення погодних умов — дощ з переходом в мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер поривчастий 7 — 12 м/с, температура вночі 2 — 4° тепла. На вихідних, 22−23 березня, буде хмарно, передбачається мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 9 — 14 м/с. Температура вночі 0 — 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Завтра падатиме дощ та мокрий сніг
Gazeta
Фото: НУС
Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову у найближчу добу відбудеться погіршення погодних умов — дощ з переходом в мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер поривчастий 7 — 12 м/с, температура вночі 2 — 4° тепла.
На вихідних, 22−23 березня, буде хмарно, передбачається мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний 9 — 14 м/с. Температура вночі 0 — 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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