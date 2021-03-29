У цей складний час російської агресії, ви - перші, хто відгукнувся та прийшов на допомогу українським військовим. Саме завдяки волонтерському руху, що так швидко організувався в Україні, війську вдалося у надзвичайно стислий термін відновити свої бойові спроможності та стримувати натиск ворога. Ви справжні патріоти Батьківщини. Завдяки вашій активній позиції та швидкому реагуванню, бійці отримують таку необхідну допомогу », - зазначив міський голова.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера.Вітання Ігор Гриньків розмістив у фейсбуці.«Впродовж останнього часу цей день став особливим для нас, адже у Золочівській громаді розгорнуто активний волонтерський рух.Волонтерський поклик об’єднав людей різного віку, професій і соціального статусу. Волонтери нашої громади допомагають майже в усіх сферах життєдіяльності – підтримка Збройних Сил України, допомога внутрішньо переміщеним особам. Вами охоплені усі сфери – охорона здоров’я, освіта, культура, екологія, соціальний захист тощо.За його словами, ми маємо пам’ятати, що пенсіонери ділять і віддають свої пенсії на ЗСУ, студенти збирають крихти та вкладають гроші у великі фонди. Діти, діаспора, малесенькі бізнеси, всі-всі є головною рушійною силою.«Тому сьогодні щиро вітаю зі святом волонтерів – людей, які мають організаторський талант і чуйне серце. Для яких не буває чужого болю, чужого горя та чужих дітей. Бо волонтерство – це і покликання, і спосіб життя.З нагоди свята бажаю волонтерам – людям з таким неспокійним покликанням – міцного здоров’я, тепла у серці та в домі. А всім нам – Перемоги», - додав він.