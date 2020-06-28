З Днем працівника освіти!

Шановні освітяни!



Щиро вітаю Вас з професійним святом! Сердечно дякую Вам за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю.

Кожен проведений вами урок – це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. І в цей золотий осінній день вам бажаю завжди залишатися на тій педагогічної вершині, якої ви досягли.

Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і любов'ю.

Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, Вас люблять і шанують.

Бажаю Вам, дорогі вчителі, відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті.

Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!



З повагою Ігор ГРИНЬКІВ,

міський голова Золочева