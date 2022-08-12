ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР ТА 32 ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ ДЛЯ ПОТРЕБ ВПО

У селі Білий Камінь функціонує прихисток, в якому проживає близько сотні внутрішньо переміщених осіб. Зважаючи на складну ситуацію, для забезпечення безперебійного електропостачання прихистку виникла потреба у резервному джерелі живлення.Одним із шляхів у сьогоднішніх умовах є пошук донорської підтримки та гуманітарна допомога.За результатами конкурсного відбору проєкт «Обігріймо теплом, огорнімо добром!», що був поданий Благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів відроджений» на грантовий конкурс Міжнародного фонду «Відродження» та CARE Deutschland був підтриманий у повному обсязі.Відтак в рамках проєкту було придбано дизельний генератор потужністю 60 кВт та 32 електроконвектори для потреб внутрішньо переміщених осіб, що проживають в прихистку села Білий Камінь Золочівського району Львівської області та для потреб осіб з інвалідністю, які перебувають у відділенні комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області».