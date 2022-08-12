Новини Золочівщини
ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР ТА 32 ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ ДЛЯ ПОТРЕБ ВПО
Цьогоріч зима буде чи не найскладнішою за всі роки незалежності України – попереджають експерти. Відтак, радять заздалегідь готуватися до опалювального сезону на випадок екстрених ситуацій, пов’язаних із можливими ворожими атаками на критично важливу інфраструктуру України.
Золочівська територіальна громада в цілому нині – глибокий, відносно спокійний тил. Втім, у громаді за час війни прийняли тисячі вимушених переселенців. Хтось після звільнення рідних міст та сіл вже повернувся додому. А комусь – повертатися немає куди, тож доводиться готуватися зустріти зиму на новому місці.
У селі Білий Камінь функціонує прихисток, в якому проживає близько сотні внутрішньо переміщених осіб. Зважаючи на складну ситуацію, для забезпечення безперебійного електропостачання прихистку виникла потреба у резервному джерелі живлення.
Одним із шляхів у сьогоднішніх умовах є пошук донорської підтримки та гуманітарна допомога.
За результатами конкурсного відбору проєкт «Обігріймо теплом, огорнімо добром!», що був поданий Благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів відроджений» на грантовий конкурс Міжнародного фонду «Відродження» та CARE Deutschland був підтриманий у повному обсязі.
Відтак в рамках проєкту було придбано дизельний генератор потужністю 60 кВт та 32 електроконвектори для потреб внутрішньо переміщених осіб, що проживають в прихистку села Білий Камінь Золочівського району Львівської області та для потреб осіб з інвалідністю, які перебувають у відділенні комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області».
Проєкт здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність».
Золочівська територіальна громада в цілому нині – глибокий, відносно спокійний тил. Втім, у громаді за час війни прийняли тисячі вимушених переселенців. Хтось після звільнення рідних міст та сіл вже повернувся додому. А комусь – повертатися немає куди, тож доводиться готуватися зустріти зиму на новому місці.
У селі Білий Камінь функціонує прихисток, в якому проживає близько сотні внутрішньо переміщених осіб. Зважаючи на складну ситуацію, для забезпечення безперебійного електропостачання прихистку виникла потреба у резервному джерелі живлення.
Одним із шляхів у сьогоднішніх умовах є пошук донорської підтримки та гуманітарна допомога.
За результатами конкурсного відбору проєкт «Обігріймо теплом, огорнімо добром!», що був поданий Благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів відроджений» на грантовий конкурс Міжнародного фонду «Відродження» та CARE Deutschland був підтриманий у повному обсязі.
Відтак в рамках проєкту було придбано дизельний генератор потужністю 60 кВт та 32 електроконвектори для потреб внутрішньо переміщених осіб, що проживають в прихистку села Білий Камінь Золочівського району Львівської області та для потреб осіб з інвалідністю, які перебувають у відділенні комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області».
Проєкт здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність».
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