У Золочеві реалізують ще один проєкт з безпеки

Участь у круглому столі взяв міський голова Золочева Ігор Гриньків та начальник відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ, захисту довкілля Тарас Куйбіда.«Безпека жителів нашої громади є одним із пріоритетних напрямків діяльності Золочівської територіальної громади і моїм особистим пріоритетом. Цьогоріч в рамках конкурсу проєктів місцевих ініціатив ми реалізуємо проєкт «Поліція і громада: взаємодія заради безпеки (реконструкція системи відеоспостереження в Золочівській територіальній громаді Львівської області», – повідомив міський голова Ігор Гриньків.Проєкт «Безпечна Львівщина», який реалізується спільно Головним управління Національної поліції у Львівській області, Львівською обласною радою та органами місцевого самоврядування, насамперед призначений покращити безпеку громадян, транспортну та техногенну безпеки, збереження майна, а також сприятиме підвищенню рівня та оперативності розкриття злочинів та зниження рівня терористичних загроз на території області. 11 територіальних громад Львівщини перемогли в обласних конкурсах проєктів на встановлення систем відеоспостереження на своїх територіях.