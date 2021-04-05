Новини Золочівщини
У Золочеві реалізують ще один проєкт з безпеки
4 червня, з ініціативи начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковника поліції Олександра Шляховського, відбулась зустріч у форматі «круглого столу» з головами територіальних громад щодо співпраці Львівської обласної ради, органів місцевого самоврядування та поліції у рамках проєкту «Безпечна Львівщина» для створення єдиного безпекового простору на території області.
«На моє переконання, усе, що має відношення до створення безпечного середовища для мешканців, захисту їх законних інтересів, прав та свобод, ми повинні робити разом – повинна бути тісна взаємодія між органами місцевої влади та поліцією, один механізм. Вирішувати проблемні питання необхідно в повній комунікації оскільки усі зацікавлені в тому, щоб на території був порядок», – зазначив на початку зустрічі очільник поліції Львівщини.
Участь у круглому столі взяв міський голова Золочева Ігор Гриньків та начальник відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ, захисту довкілля Тарас Куйбіда.
«Безпека жителів нашої громади є одним із пріоритетних напрямків діяльності Золочівської територіальної громади і моїм особистим пріоритетом. Цьогоріч в рамках конкурсу проєктів місцевих ініціатив ми реалізуємо проєкт «Поліція і громада: взаємодія заради безпеки (реконструкція системи відеоспостереження в Золочівській територіальній громаді Львівської області», – повідомив міський голова Ігор Гриньків.
Проєкт «Безпечна Львівщина», який реалізується спільно Головним управління Національної поліції у Львівській області, Львівською обласною радою та органами місцевого самоврядування, насамперед призначений покращити безпеку громадян, транспортну та техногенну безпеки, збереження майна, а також сприятиме підвищенню рівня та оперативності розкриття злочинів та зниження рівня терористичних загроз на території області. 11 територіальних громад Львівщини перемогли в обласних конкурсах проєктів на встановлення систем відеоспостереження на своїх територіях.
Леся ГОРГОТА
«На моє переконання, усе, що має відношення до створення безпечного середовища для мешканців, захисту їх законних інтересів, прав та свобод, ми повинні робити разом – повинна бути тісна взаємодія між органами місцевої влади та поліцією, один механізм. Вирішувати проблемні питання необхідно в повній комунікації оскільки усі зацікавлені в тому, щоб на території був порядок», – зазначив на початку зустрічі очільник поліції Львівщини.
Участь у круглому столі взяв міський голова Золочева Ігор Гриньків та начальник відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ, захисту довкілля Тарас Куйбіда.
«Безпека жителів нашої громади є одним із пріоритетних напрямків діяльності Золочівської територіальної громади і моїм особистим пріоритетом. Цьогоріч в рамках конкурсу проєктів місцевих ініціатив ми реалізуємо проєкт «Поліція і громада: взаємодія заради безпеки (реконструкція системи відеоспостереження в Золочівській територіальній громаді Львівської області», – повідомив міський голова Ігор Гриньків.
Проєкт «Безпечна Львівщина», який реалізується спільно Головним управління Національної поліції у Львівській області, Львівською обласною радою та органами місцевого самоврядування, насамперед призначений покращити безпеку громадян, транспортну та техногенну безпеки, збереження майна, а також сприятиме підвищенню рівня та оперативності розкриття злочинів та зниження рівня терористичних загроз на території області. 11 територіальних громад Львівщини перемогли в обласних конкурсах проєктів на встановлення систем відеоспостереження на своїх територіях.
Леся ГОРГОТА
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)