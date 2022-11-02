

Оксана Пелюх

Золочівська міська рада співпрацює із багатьма громадськими організаціями у плані надання гуманітарної, інформаційної, психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО). Від самого початку війни ГО «Лісові ініціативи і суспільство» (ГО «ЛІіС») активно допомагають із забезпеченням ВПО медикаментами, продуктами харчування, одягом, взуттям, а також неодноразово у співпраці із НПП «Північне Поділля» організовували екозаходи для дітей, зокрема сімей з-поміж ВПО, передавали іграшки та подарунки для них.У липні ГО «ЛІіС» за підтримки програми «Єднання заради дії» організували спільну зустріч із представниками чотирьох територіальних громад Львівщини з метою виявлення і задоволення нагальних гуманітарних потреб ВПО віком від 30 років у нових місцях їхнього проживання шляхом створення та розбудови регіональної згуртованості із представниками Бориславської, Журавненської, Золочівської та Щирецької територіальних громад Львівської області. За результатами заходу сторони, зокрема і Золочівська територіальна громада, підписали Меморандуми про співпрацю і партнерство щодо реалізації спільних волонтерських та гуманітарних ініціатив.«Визнаючи необхідність об’єднання зусиль щодо подолання гуманітарних викликів спричинених війною, засвідчують свої наміри щодо подальшої співпраці та уклали цей Меморандум про партнерство та співпрацю. Метою якого є створення та розбудова мережі регіональної згуртованості задля виявлення та забезпечення нагальних гуманітарних ВПО, зокрема віком від 30 років, які офіційно зареєстровані та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах та проживають на території громад Львівської області шляхом координації та спільної реалізації волонтерських та гуманітарних заходів», – йдеться у документі.«Більшість з тих, хто прибув у Золочівську територіальну громаду, це люди, що втекли від обстрілів, котрі знають як це сидіти тижнями в укритті, відчували голод і спрагу, і з особистих речей не мають нічого зовсім. Потребують одягу, взуття, засобів гігієни, елементарних речей для забезпечення побуту. Чимало з них втратили житло, а в нашій громаді вони були поселені у створених центрах на базі навчальних закладів. Усі вони потребують індивідуального житла. До прикладу, звернулась до старости одного з населених пунктів жінка, яка є опікункою для двох внуків, з проханням знайти занедбаний будинок із городом, бо вона не має куди повертатись і їй потрібно думати як забезпечити внуків», – розповіла Леся Горгота, начальниця відділу інформаційної політики та комунікації з громадськістю Золочівської міської ради.Упродовж трьох місяців (вересень-листопад) 185 ВПО, які проживають у селі Білий Камінь Золочівської територіальної громади адресно «з рук в руки» отримали гуманітарну допомогу. Зокрема, крупи, олію, цукор, борошно, консервацію, макарони, солодощі, побутову хімію та засоби гігієни, які були упаковані у гофровані коробки та біорозкладні пакети. Вага кожного набору гуманітарної допомоги – приблизно 12 кг.«Гуманітарна допомога нам дуже потрібна. І скільки б ми не отримували грошей, їх все одно не вистачає», – ділиться Вікторія Бєляк, яка через військові дії росії разом із сімʼєю евакуаційним потягом з м. Покровськ прибули до с. Білий Камінь на початку квітня. Тут їх доброзичливо прийняли у місцевій школі. Зараз сімʼї надали окремий невеликий будинок із усім необхідним. Уже тричі сімʼя пані Вікторії отримувала від ГО «ЛІіС» товари першої необхідності. Проте все ще потребує допомоги.Усі заходи проведено командою Громадської організації «Лісові ініціативи і суспільство» в рамках реалізації проєкту «Забезпечення нагальних гуманітарних потреб ВПО віком від 30 років» за підтримки програми «Єднання заради дії».