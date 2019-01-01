Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН стартує у Золочеві

У середу, 27 березня 2019 року, в приміщенні Золочівської міської ради відбулась презентація спільного проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES).

Основною метою Проекту є мобілізація співвласників багатоквартирних будинків України та їх мотивація до підвищення рівня енергоефективності власного житла.

Ірина ГАЛАЙКО, регіональний координатор проекту:

– Проект надаватиме підтримку об'єднанням співвласників будинків у формуванні, організаційному становленні та подальшому впровадженні енергоефективних рішень.

Очікується, що з середини 2019 року учасники проекту зможуть самостійно залучати кошти на енергозберігаючі проекти. Також проектом планується широкомасштабна інформаційна кампанія для підвищення обізнаності населення з питань енергозбереження та енергоефективності.

Проект розрахований на два роки і впроваджуватиметься у тісній співпраці з Фондом енергоефективності та Міжнародною фінансовою корпорацією.

В ході реалізації Проекту ПРООН спиратиметься на партнерські відносини з міською радою, а також на досвід втілення місцевих спільних ініціатив, набутий в ході впровадження Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Проект запрошує до співпраці: представників ініціативних груп, мотивованих до створення ОСББ, представників житлово-будівельних кооперативів, що мають намір реорганізуватися в ОСББ та представників діючих ОСББ, які потребують підготовки та навчання.

Христина ПІДДУБНА, юрист Золочівської міської ради:

– Золочівська міська рада має дуже хороший досвід співпраці з ЄС/ПРООН в рамках проекту «Мсіцевий розвиток орієнтований на громаду». Впродовж 2015–2017 років ми змогли реалізувати 23 проекти спільно з ОСББ та 5 проектів в дошкільних навчальних закладах по впровадженню енергозберігаючих заходів. Також реалізовано 3 смарт-проекти – встановлення сенсорних кіосків, влаштування системи відеоспостереження, встановлення боллардів та лав із сонячними панелями для зарядки мобільних пристроїв. То ж зараз ми в очікуванні нових енергоефективних рішень та їх втілення в життя.

Подати заявку на участь в проекті HOUSES можна за посиланням http://houses.in.ua/

Контактна особа в Львівській області – Ірина Галайко, тел. 0504163129, e-mail: iryna.halaiko@undp.org , регіональний координатор ПРООН з досягнення Цілей сталого розвитку.

Контактні особи Золочівської міської ради Львівської області – Піддубна Христина, тел. 0973152405 та Мартиняк Оксана тел. 0972550580.