Долаємо проблеми разом

розпочала захід із представлення доповідачів, ознайомила жінок-ВПО із заходами та проєктами, які будуть реалізовуватись найближчим часом – творчі майстерні, створення креативних просторів та інтелектуальних клубів тощо. Також наголосила, що проєктом передбачено надання кваліфікованими психологами та терапевтами первинної психологічної допомоги жінкам-ВПО.повідомила, що впродовж останніх місяців Центр зайнятості значно переформатував свою діяльність, спрямовуючи її на подолання тих викликів, які постали перед усіма нами внаслідок війни. Це і допомога внутрішньо переміщеним особам знайти роботу, отримання ними можливості самореалізуватись, за необхідності перекваліфікуватись, взяти участь у навчальних тренінгах, щоб швидше адаптуватись та соціалізуватись у громаді.розповіла, що з метою здійснення контролю за дотриманням прав дітей, які тимчасово переміщені в межах України або за межі України, організація повернення дітей до місця їхнього постійного проживання, на Службу покладено завдання забезпечити збір інформації та облік дітей, які прибули на нашу територію без супроводу батьків, чи законних опікунів, або ж виїхали за кордон. Це стосується і дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, повнолітніх осіб з їх числа, дітей з інвалідністю, дітей, які втратили зв’язок з рідними, дітей, які приїхали без належних документів. Для забезпечення права внутрішньо переміщеної дитини, яка прибула до нас без законного представника, отримати грошову допомогу з заявою до ЦНАПу може звернутись особа, що є з дитиною у родинних стосунках. Діти, які втратили зв’язок з рідними, можуть бути поміщені у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інше.Інформація про таких дітей вноситься в єдину інформаційно базу «Діти», здійснюється постійний моніторинг таких дітей, в разі переїзду, вносяться поправки. Це дасть змогу, по закінченні війни швидко відшукати згублених дітей та їх рідних.Ми щодня працюємо з сім’ями, з дітьми, консультуємо, допомагаємо у відновленні документів, контактуємо з службами інших областей, скеровуємо для отримання допомоги психолога, грошової чи натуральної допомоги.– Золочівська громада на цей час прихистила більше трьох з половиною тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це ті, що набули офіційного статусу. До нас прибули люди із різних областей України, де зараз ведуться активні бойові дії. Це люди різні за віком та статусом, різні за характерами, у кожного свої переживання і страхи. Водночас у них тут виникають різні питання та проблеми. Це можуть бути як питання соціального захисту, так і дуже індивідуальні. Ми всі маємо розуміти, що Україна – єдина і повинні підтримувати тих, хто сьогодні залишився без даху над головою, хто пережив жахіття війни, пройшов під ворожими обстрілами і постукав у наші двері. Фахівці Золочівської міської ради надають підтримку та допомогу внутрішньо переміщеним особам у міру своїх повноважень. Водночас, хочу звернутись до тих, хто приїхав у Золочівську громаду. Ми хочемо почути від вас зворотній зв’язок. Не замикайтесь у собі. Маєте можливість працювати, – зверніться до фахівців із служби зайнятості і вони вам допоможуть знайти роботу. Маєте можливість вчитись, – використайте цю можливість. Хочете допомогти волонтерам, долучайтесь – плетіть маскувальні сітки, діліться досвідом, допомагайте тим, хто поруч. Лише так мипідсумовуючи наголосила, що з початку війни до Білого Каменя прибуло 315 людей. Зараз у нас перебуває більше 200 внутрішньо переміщених осіб. Щиро дбаємо про людей, яких приймаємо. Вони забезпечені всім необхідним. А це стало можливим завдяки Золочівській міській раді, яка надала допомогу у забезпеченні людей, які перебувають в установах ліжками, матрацами, продуктами харчування, миючими засобами. Вдячні Золочівській районній раді та Фонду Ореста Кавецького за допомогу: ковдри, пледи, взуття, одяг, постіль, рушники, засоби гігієни, миючі засоби, продукти харчування. Не відмовляють нам і агропідприємства Захід-Агро МХП, «Барком», ТОВ ім. Шашкевича, які надають продукти харчування. Під час святкування Великодня керівники Народних домів сіл Бужок і Розваж організували жінок-господинь і спільно приготували чудові смаколики, якими дуже потішили наших людей, особливо дітей. До підготовки святкового столу долучився колектив Білокамінської школи. Всі наші ВПО отримали довідки та відповідні допомоги за програмою «Соціальна громада». Нам це вдалося лише завдяки кропіткій роботі у вечірні та нічні години.Всі діти охоплені заходами, які проводяться у Білокамінському НД (директор М. Дубницька).Зустрічі вийшли корисними і продуктивними як для керівництва громади, так і для внутрішньо-переміщених осіб.