«PEACE Дец»: У Литві купили морський дрон для України

Громадяни Литви зібрали $250 тис. та купили для України морський безпілотник. Йому обрали назву «PEACE Дец».

Про це повідомляє у Twitter журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

«Це офіційно. Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів лише за кілька годин, назвали його «PEACE Дец», – написав він у повідомленні.

За словами журналіста, «запрошення Литви до миру» незабаром відпливе до Чорного моря з першим флотом із шести морських дронів.

«Наші найкращі побажання миру направлені Російському Чорноморському флоту», – додав Тапінас.

