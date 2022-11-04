Новини Золочівщини
10:30, 17 листопада 2022
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«PEACE Дец»: У Литві купили морський дрон для України

«PEACE Дец»: У Литві купили морський дрон для України
Gazeta
Фото: НУС
Громадяни Литви зібрали $250 тис. та купили для України морський безпілотник. Йому обрали назву «PEACE Дец».
Про це повідомляє у Twitter журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.
«Це офіційно. Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів лише за кілька годин, назвали його «PEACE Дец», – написав він у повідомленні.
За словами журналіста, «запрошення Литви до миру» незабаром відпливе до Чорного моря з першим флотом із шести морських дронів.
«Наші найкращі побажання миру направлені Російському Чорноморському флоту», – додав Тапінас.
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