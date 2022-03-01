Новини Золочівщини
Прикордонники збили зі стрілецької зброї ворожий безпілотник
Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА. Повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
"Прикордонники збили його зі стрілецької зброї.
Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку," - йдеться у повідомленні.
Українці непереможні! Героям Слава!
"Прикордонники збили його зі стрілецької зброї.
Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку," - йдеться у повідомленні.
Українці непереможні! Героям Слава!
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