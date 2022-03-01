Новини Золочівщини
15:10, 05 квітня 2022
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Прикордонники збили зі стрілецької зброї ворожий безпілотник

Прикордонники збили зі стрілецької зброї ворожий безпілотник
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БпЛА. Повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"Прикордонники збили його зі стрілецької зброї.

Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку," - йдеться у повідомленні.

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