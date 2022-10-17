Укрaїнa
Столичні поліцейські з автоматів збивають дрон-камікадзе
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відеозапис, на якому столичні поліцейські з автоматів намагаються збити один з дронів-камікадзе, що упав сьогодні на Київ.
На відеозаписі групу з п'яти поліцейських, які стріляють угору з автоматів.
«Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед!», – написав у коментарі Білошицький.
На відеозаписі групу з п'яти поліцейських, які стріляють угору з автоматів.
«Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед!», – написав у коментарі Білошицький.
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