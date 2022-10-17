Столичні поліцейські з автоматів збивають дрон-камікадзе

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відеозапис, на якому столичні поліцейські з автоматів намагаються збити один з дронів-камікадзе, що упав сьогодні на Київ.

На відеозаписі групу з п'яти поліцейських, які стріляють угору з автоматів.

«Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед!», – написав у коментарі Білошицький.

