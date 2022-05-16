Чергові чотири із запланованих 1000 автомобілів свободи



Леся ГОРГОТА

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«Для нас велика честь долучитись до цієї ініціативи начальника Львівської ОВА Максима Козицького. У той час, коли українське військо оберігає кордони, ми теж маємо відповідальне завдання – працювати та економічно розвивати регіон, зокрема Золочівщину. Підтримуймо один одного, аби швидше здобути перемогу», – підкреслив керівник організації Федір Шопський.Під час передачі транспортних засобів територіальному центру комплектування та соціальної підтримки був присутній особисто голова Львівської обласної військової адміністрації. Власне ініціювали проєкт «1000 автомобілів свободи» начальник Львівської ОВА Максим Козицький і ГО «Добро.Дій» за підтримки Міжнародного штабу допомоги українцям. Його мета – допомогти армії, об’єднавши зусилля волонтерів, влади та бізнесу.«Нехай ці автомобілі допомагають воїнам впевненіше почуватися на бездоріжжі та сприяють поверненню українських територій. Щиро дякую громадській організації «Фундація Шопських» за купівлю цих автівок. Наші воїни – найкраща армія у світі, і вони підтверджують це своїми діями щоденно. Дякую за сміливість, войовничість та жертовність. Разом ми непереможні», – зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.