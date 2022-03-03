Новини Золочівщини
14:54, 09 серпня 2022
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Перевірка системи оповіщення! Зберігайте спокій!

Перевірка системи оповіщення! Зберігайте спокій!
Gazeta
Фото: НУС
З метою суб’єктивної оцінки рівня гучності сигналу оповіщення про тривогу в м. Золочеві від усіх 4-х місць встановлення обладнання 12.08.2022 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. в тестовому режимі на систему оповіщення, окремо на кожний підсилювач, буде подаватися сигнал тривоги з текстом «Перевірка системи оповіщення! Зберігайте спокій». Максимальна довжина аудіоповідомлення – 2 хвилини.

Сигнал за рівнями запису відповідає штатним повідомленням про тривогу та відбій. Можливе проведення випробування систем оповіщення зі штатними повідомленнями – «Увага! Повітряна тривога! Всім пройти до укриття» та/або «Увага! Відбій повітряної тривоги».
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