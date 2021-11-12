Новини Золочівщини
11:16, 24 лютого 2022
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Нагадуємо порядок дій населення за сигналами оповіщення

Нагадуємо порядок дій населення за сигналами оповіщення
Gazeta
Фото: НУС
Уривчасте звучання електросирен означає сигнал УВАГА ВСІМ. Почувши сигнал необхідно негайно увімкнути телеприймачі на телеканали «Львів ЮА» та «Перший Західний», включити радіостанції «Українське радіо Львів» та «Радіо ПЕРШЕ» або місцеві радіостанції. Якщо Ви у цей час не маєте доступу до телебачення та радіо зателефонуйте на багатоканальний безкоштовний телефон 0 800 600 491. Також інформацію буде оприлюднено на каналі «Оповіщення ЦЗ» у месенджері «Телеграм».

Під час проведення оповіщення повідомлення будуть передаватись протягом п’яти хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім!». Необхідно прослухати повідомлення та діяти відповідно до отриманих інструкцій.
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