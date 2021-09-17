Новини Золочівщини
13:47, 12 листопада 2021
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17 листопада на Львівщині лунатимуть сирени

17 листопада на Львівщині лунатимуть сирени
Gazeta
Фото: НУС
У середу, 17 листопада, відбудеться навчальне оповіщення населення Львівської області сигналами цивільного захисту. Зверніть увагу, що в період з 14:50 до 14:55 год лунатимуть сирени.

Навчання має на меті перевірити рівень готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Звучання електросирен означає сигнал “Увага всім!”. Почувши його негайно увімкніть теле- та радіоприймачі (телеканали “1 Західний” “UА: Львів”, FM-радіостанції “Радіо ПЕРШЕ”, “UA:Українське радіо Львів”) і прослухайте подальше повідомлення цивільного захисту.

Повідомлення цивільного захисту передаються упродовж 5 хвилин після подачі звукового сигналу “Увага всім!”.

Оповіщення на мобільні телефони керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та посадових осіб, відповідальних за проведення оповіщення, буде проводитись централізовано з номера телефону (032)241-04-90.

О 10:30 год потрібно прийняти виклик із зазначеного номера та прослухати повідомлення (у випадку, якщо повідомлення не буде прослухано повністю, апаратура оповіщення буде проводити виклик повторно). У зв’язку із тим, що перевірка СЦО проводиться в автоматичному режимі доповіді про отримане голосове повідомлення не надавати, практичних заходів не відпрацьовувати.

Результати проведеної перевірки системи оповіщення будуть надіслані для аналізу додатково.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації, контактна особа Бунь Віктор Олексійович, тел. 233-22-83.
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