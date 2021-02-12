Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!

З метою перевірки рівня готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 22 вересня 2021 року у період з 14:50 год. до 14:55 год. проводитиметься комплексна перевірка технічного стану територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення цивільного захисту з включенням електросирен.

Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його негайно увімкніть радіоприймачі (радіостанція: «Золочів FM», діапазон FM 89,9 МГц) і прослухайте повідомлення цивільного захисту.

Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім !».

Практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Зберігайте спокій.

