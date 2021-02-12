Новини Золочівщини
07:08, 17 вересня 2021
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Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!

Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!
Gazeta
Фото: НУС
З метою перевірки рівня готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 22 вересня 2021 року у період з 14:50 год. до 14:55 год. проводитиметься комплексна перевірка технічного стану територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення цивільного захисту з включенням електросирен.
Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його негайно увімкніть радіоприймачі (радіостанція: «Золочів FM», діапазон FM 89,9 МГц) і прослухайте повідомлення цивільного захисту.
Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім !».
Практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Зберігайте спокій.
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