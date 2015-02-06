Безпечне користування газом у побуті

Майже в кожній квартирі чи будинку встановлені газові плити, водонагрівачі, опалювальні печі чи котли. Сьогодні ми порадимо вам, як уникнути трагедії від неналежного користування побутовим газом.

Зрозуміло, що газ не можна побачити. Про його витік сигналізує характерний запах.



Якщо запах газу в приміщенні:

• припиніть користуватися газовими приладами; перекрийте крани до приладів і на приладах;

• відчиніть вікно і двері, провітріть приміщення;

• не запалюйте вогню, не паліть цигарок, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення та електроприлади, не користуйтесь електричними дзвінками;

• викличте аварійну службу газу за телефоном «104».



Якщо запах газу в підвалі, під'їзді, на подвір'ї, на вулиці:

• повідомте аварійну газову службу за телефоном «104»;

• виведіть людей із загазованого середовища, попередьте присутніх у приміщенні про небезпеку вмикання і вимикання електроосвітлення, а також відкритого вогню та іскри;

• до прибуття аварійної бригади організуйте провітрювання приміщення.



Виявлення витоку газу здійснюйте:

• візуально – на поверхні газових труб, що змочені мильною водою (на місці витоку газу утворюються бульбашки);

• на слух – у випадку сильного витоку газ виривається зі свистом;

• за запахом – характерний запах газу стає сильнішим поблизу місця витоку.



Пам'ятайте! Не можна шукати місце витоку газу за допомогою відкритого вогню. Якщо загорівся газ у місці витоку - негайно евакуюйте всіх.



Для безпеки необхідно дотримуватися наступних правил:

 Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими і справними;

 Користуйтеся віконними кватирками для систематичної вентиляції приміщень.

 Перевіряйте наявність тяги в димоходах опалювальних печей перед розпалюванням та під час роботи цих приладів. Стежте за справністю припливно-витяжної вентиляції.

 Здійснюйте перевірку вентиляції та димоходів не рідше разу на квартал.

 При відсутності тяги користуватися колонками, котлами місцевого опалення, гарячого водопостачання та печами категорично забороняється.

 Не розміщуйте баки для кип'ятіння білизни на звичайних конфорках газової плити.

 Посуд з широким дном потрібно встановлювати на спеціальні конфорки з високими ребрами.

 Для ремонту газового обладнання залучайте лише спеціалістів газового господарства.

 Не відключайте автоматику безпеки і регулювання.

 Не перекривайте частково чи повністю димові та вентиляційні канали, не змінюйте їх конструкції.

 Не дозволяйте дітям користуватися газовими приладами.

 Будьте завжди уважні при користуванні газом – це запорука вашої безпеки!



Бережіть себе! Тепла і затишку Вашому дому!

