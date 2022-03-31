Новини Золочівщини
08:21, 05 квітня 2022
210
0

УРАЖЕНО ЧОТИРИ КРИЛАТІ РАКЕТИ РАШИСТІВ

УРАЖЕНО ЧОТИРИ КРИЛАТІ РАКЕТИ РАШИСТІВ
Gazeta
Фото: НУС
Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.
Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід».
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
На сьогодні втрати ворога - 17,5 тисяч загарбників, 614 танків, 1735 ББМ, ...
На сьогодні втрати ворога - 17,5 тисяч загарбників, 614 танків, 1735 ББМ, ...
31.03.22, Новини Золочівщини
4 ворожі ракети влучили в авіаремонтний завод у Львові, 1 людина поранена - ...
4 ворожі ракети влучили в авіаремонтний завод у Львові, 1 людина поранена - ...
18.03.22, Новини Золочівщини
8 ворожих ракет вдарило по Яворівському полігону, 9 - загиблих, 57- поранен ...
8 ворожих ракет вдарило по Яворівському полігону, 9 - загиблих, 57- поранен ...
13.03.22, Новини Золочівщини
Збито 7 ворожих літаків, противник зазнає втрат: Україна продовжує відбиват ...
Збито 7 ворожих літаків, противник зазнає втрат: Україна продовжує відбиват ...
24.02.22, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.