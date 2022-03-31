Новини Золочівщини
УРАЖЕНО ЧОТИРИ КРИЛАТІ РАКЕТИ РАШИСТІВ
Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.
Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід».
Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.
Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід».
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