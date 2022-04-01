Новини Золочівщини
12:14, 22 квітня 2022
77
0

У Великодню ніч на Львівщині не діятиме комендантська година

У Великодню ніч на Львівщині не діятиме комендантська година
Gazeta
Фото: НУС
Згідно з наказом начальника ОВА Максима Козицького комендантська година у період з 23 години 00 хвилин 23 квітня 2022 року до 06 години 00 хвилин 24 квітня 2022 року на Львівщині не діятиме.

Про це йдеться у наказі “Про внесення змін до наказу начальника обласної військової адміністрації від 25.02.2022 No 1/22” №68/22 від 22/04 2022.

Відтак, у храмах Львівщини зможуть відбутися традиційні нічні богослужіння.

Попри скасування комендантської години у Пасхальну ніч, при пересуванні населеними пунктами громадянам необхідно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.

«Святкування Великодня на Львівщині завжди було особливою і довгоочікуваною подією. Сьогодні воно відбуватиметься у нових реаліях війни, які для багатьох стали випробуванням. Задля збереження багатовікової традиції нічних пасхальних богослужінь та для збереження духовної стійкості усіх вірян було прийняте рішення про скасування комендантської години у пасхальну ніч.

Водночас я наполегливо прошу усіх відповідально поставитись до прийнятого рішення, бути обачними та скористатися можливістю пересуватися у цю великодню ніч лише задля участі у богослужіннях. Також ще раз наголошую на заходах безпеки: якщо ви перебуваєте в храмі на богослужінні і залунала сирена тривоги, – ви повинні подбати про свою безпеку.

Виявляючи любов та турботу, влада та священнослужителі й надалі закликатимуть людей до відповідальності у воєнний час.

Щиро дякую кожному, хто докладає максимум зусиль на усіх фронтах для перемоги над злом, яке намагається покрити своїм мороком нашу світлу землю”, - зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
На Львівщині відкрили нове газове родовище
На Львівщині відкрили нове газове родовище
01.04.22, Новини Золочівщини
На Львівщині була загроза ракетної небезпеки: Максим Козицький про добу в о ...
На Львівщині була загроза ракетної небезпеки: Максим Козицький про добу в о ...
01.04.22, Новини Золочівщини
Чоловікам, які прибули на Львівщину з інших областей, необхідно стати на ві ...
Чоловікам, які прибули на Львівщину з інших областей, необхідно стати на ві ...
02.03.22, Новини Золочівщини
З 25 березня на Львівщині діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки
З 25 березня на Львівщині діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки
23.03.21, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.