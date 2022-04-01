У Великодню ніч на Львівщині не діятиме комендантська година

Згідно з наказом начальника ОВА Максима Козицького комендантська година у період з 23 години 00 хвилин 23 квітня 2022 року до 06 години 00 хвилин 24 квітня 2022 року на Львівщині не діятиме.



Про це йдеться у наказі “Про внесення змін до наказу начальника обласної військової адміністрації від 25.02.2022 No 1/22” №68/22 від 22/04 2022.



Відтак, у храмах Львівщини зможуть відбутися традиційні нічні богослужіння.



Попри скасування комендантської години у Пасхальну ніч, при пересуванні населеними пунктами громадянам необхідно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.



«Святкування Великодня на Львівщині завжди було особливою і довгоочікуваною подією. Сьогодні воно відбуватиметься у нових реаліях війни, які для багатьох стали випробуванням. Задля збереження багатовікової традиції нічних пасхальних богослужінь та для збереження духовної стійкості усіх вірян було прийняте рішення про скасування комендантської години у пасхальну ніч.



Водночас я наполегливо прошу усіх відповідально поставитись до прийнятого рішення, бути обачними та скористатися можливістю пересуватися у цю великодню ніч лише задля участі у богослужіннях. Також ще раз наголошую на заходах безпеки: якщо ви перебуваєте в храмі на богослужінні і залунала сирена тривоги, – ви повинні подбати про свою безпеку.



Виявляючи любов та турботу, влада та священнослужителі й надалі закликатимуть людей до відповідальності у воєнний час.



Щиро дякую кожному, хто докладає максимум зусиль на усіх фронтах для перемоги над злом, яке намагається покрити своїм мороком нашу світлу землю”, - зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.