Чоловікам, які прибули на Львівщину з інших областей, необхідно стати на військовий облік

Згідно з наказам начальника Львівської обласної військової адміністрації №2/22 від 27.02.2022 року, громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину, в період воєнного стану, у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття, необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік.



Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, інші суб’єкти, що здійснюють розміщення внутрішньо переміщених осіб, повинні забезпечити виконання вказаних вимог, про що невідкладно інформують територіальні центри та районні військові адміністрації.