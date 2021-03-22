З 25 березня на Львівщині діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки

На території Львівської області з 00 годин 00 хвилин 25 березня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 березня.



За словами заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у Львівській області рівень госпіталізації 3 дні поспіль перевищує встановлений показник у 60 осіб на 100 тис. населення і в середньому складає 65 осіб на 100 тисяч населення.



«Коефіцієнт виявлення випадків інфікувань також перевищує встановлені постановою Кабінету Міністрів 20%. В області кількість нових випадків за останній місяць збільшилась у 5 разів, за останній тиждень ріст захворюваності в порівняні з попереднім тижнем збільшився на 50%. Кількість госпіталізацій за останній місяць зросла в 3 рази в порівнянні з лютим, а за останній тиждень зросла до 32%», - наголосив Віктор Ляшко.



Таким чином за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 години 00 хвилин 25 березня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області.



В області застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки.



Додамо, Уряд розширив перелік обмежень для червоної зони, зокрема забороняється перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.