1 березня, в 30-ту річницю сучасної української марки, Укрпошта оголосила Всеукраїнський народний конкурс на розробку ескізу поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!». Ескіз, який переможе в народному голосуванні, Укрпошта надрукує спецтиражем вже найближчим часом. Поштовий оператор закликає як професійних ілюстраторів, так і аматорів та всіх бажаючих долучитися до конкурсу - малювати ескізи та в такий спосіб зняти психологічну напругу від проживання війни.



“Філателія завжди дуже чутливо реагує на знакові події не лише минулого, але і сьогодення. Ще тиждень тому в цей день ми планували згадати кращі за всю 30-річну історію українських марок знаки поштової оплати. І в цей перелік точно увійшли б марки "Передова" та "Слава Україні!". Проте напад країни-агресора на наші мирні міста, підлий початок Росією війни та ті злочини, що окупанти вчиняють на нашій землі, внесли корективи. Подвиги наших військових, зокрема прикордонників, породили нові смисли українського супротиву. Фраза, якою українські прикордонники з острова Зміїний відповіли військовому кораблю окупантів, стала квінтесенцією рішучості українців обороняти свою землю. І ми в Укрпошті хотіли б зафіксувати цей момент. Марка обов'язково буде міжнародна, тож кожен зможе її відправити в будь яку країну", - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



До участі у конкурсі запрошуються українські ілюстратори, художники, дизайнери, які за допомогою художніх образів готові відтворити в ескізі ємність і силу відповіді українських захисників о. Зміїний. Ескіз необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника не обмежена.



Збір ескізів триватиме з 1 по 4 березня 2022 року включно. Усі надіслані на конкурс роботи будуть представлені на сторінці Укрпошти у Facebook (https://www.facebook.com/ukrposhta) для проведення народного голосування. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде надрукована Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.



Конкурсні роботи в термін до 04.03.2022 р. включно прохання надсилати на адресу mukhina-nv@ukrposhta.ua з позначкою «Конкурс», з вказанням прізвища та імені автора роботи і його контактних даних (телефон або e-mail).





Пресслужба АТ "Укрпошта"