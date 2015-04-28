Координаційний центр з надання правової допомоги оголосив онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав»

Тематика малюнків — протидія булінгу.

Вік учасників — до 18 років.

Термін прийому робіт — до 14 травня 2021 року.

Як проходитиме конкурс

Конкурс проходитиме у 3 етапи:

1. Прийом конкурсних робіт та голосування. Роботи можна подати до 14 травня 2021 року. Проголосувати за роботу — до 23.05.2021 року.

2. Визначення та оголошення переможців — 24 – 27 травня 2021 року.

3. Нагородження переможців — 28 травня – 4 червня 2021 року.

Вікові категорії учасників

• Молодша група (віком до 8 років);

• Середня група (віком від 9 до 13 років);

• Старша група (віком від 14 до 17 років).

Вимоги до малюнка

• Намальований самостійно та відповідає темі — протидії булінгу.

• Малювати можна в довільній техніці (олівці, фломастери, фарби, авторська техніка) або комп’ютерна графіка.

• Формат малюнка — А3 або А4.

Як подати малюнок на конкурс

Один учасник може подати на конкурс 1 малюнок. Щоб подати малюнок на конкурс, потрібно:

1. Зареєструватися* на сайті конкурсу: art-konkurs.legalaid.gov.ua. Для реєстрації потрібно мати акаунт Gmail.

2. Завантажити роботу на сайт у форматі JPG, PNG або GIF (сфотографувати, відсканувати або зберегти). Перед завантаженням варто перевірити якість зображень: чіткість, освітленість, відсутність помітної пікселізації та інших недоліків.

3. Після модерації робота з’явиться на сайті для голосування і можна буде поширювати її у соціальних мережах для отримання голосів підтримки.

Як проголосувати

1. Авторизуватися на сайті через Gmail.

2. Поставити «Подобається» (лайк). Один користувач може проголосувати тільки за одну роботу.

Визначення переможців та нагородження

Переможці буть визначені за кількістю вподобань від авторизованих учасників голосування. У кожній віковій категорії буде три переможці (1,2,3 місце). Результати конкурсу будуть опубліковані на сайті конкурсу та на сайті системи БПД. Усі переможці отримають грамоти та призи.

Найкращі малюнки будуть розміщені на сайті системи БПД.

Поставити додаткове запитання щодо конкурсу можна на пошту відділу правопросвітництва Координаційного центру з надання правової допомоги: pravoprosvita@legalaid.gov.ua.

* Участь у конкурсі беруть діти виключно за згодою одного з батьків/законного представника.

Надсилаючи конкурсну роботу один із батьків (законний представник), який діє в інтересах дитини, яка є учасником конкурсу, підтверджує повну згоду з умовами конкурсу, а також згоду на публікацію малюнку (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у подальшому.

Надсилаючи конкурсну роботу один із батьків (законний представник) учасника конкурсу надає згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних його дитини, яка є учасником конкурсу та приймає умови конкурсу (про що робиться відповідна відмітка).

Перед оголошенням результатів конкурсу за згодою одного з батьків (законного представника) будуть перевірені документи учасника конкурсу, що підтверджують вік дитини (відсканований або сфотографований документ належної якості).