Укрпошта запрошує за «вакциновану тисячу» передплатити цікаві видання

Із 7 лютого українці можуть витратити 1000 грн за вакцинацію від COVID-19 на передплату газет та журналів в Укрпошті.

АТ «Укрпошта запрошує українців витрати отримані в рамках програми «єПідтримка» кошти на періодику. На ці кошти можна передплатити будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року. Серед переліку широкий вибір різних популярних видань, місцева преса, періодика для дітей, тематичні видання тощо. Передплати газети чи журнали можна для себе, батьків, рідних та близьких, а також як благодійну передплату на адреси дитячих будинків - інтернатів України (більш детально за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua/periodychni-vydannia).

Оформити передплату на видання можна через сервіс «Онлайн-передплата» на сайті Укрпошти маючи карту «єПідтримка».

Коштами можна буде скористатися впродовж 4 місяців з моменту зарахування на картку. Ліміт за оплатою обраних видань карткою «єПідтримка» дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки «єПідтримка».



Для оформлення замовлення необхідно зробити 4 простих кроки:

Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Крок 2. Вказати період, упродовж якого хочете отримувати видання.

Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Крок 4.Зазначити реквізити карти «єПідтримка» та провести оплату, натиснувши «Оплатити».



Детальніше про те, як отримати спеціальну картку «єПідтримка» за вакцинацію від COVID-19 можна на сайті «єПідтримка».