СБУ викрила масштабне забруднення земель на Львівщині: екології завдано збитків на 67,5 млн грн

Служба безпеки України викрила приватного підприємця на масштабному забрудненню земель курортного міста Трускавець, що на Львівщині. Екології регіону завдано збитків на 67,5 млн грн.

За даними слідства, одне з місцевих приватних підприємств впродовж року несанкціоновано скидало тверді побутові відходи на прилеглій ділянці, розташованій в центральній частині міста.

Це відбувалося за вказівкою колишнього керівника підприємства, який свідомо порушував порядок використання і охорони надр. Такі його дії спричинили забруднення земельної ділянки речовинами, шкідливими для життя та здоров'я людей, та призвели до засмічення довкілля у курортному містечку.

У 2021 році Державна екологічна інспекція у Львівській області склала протокол щодо порушень експлуатації цієї земельної ділянки. Згідно з документом, на вказаній території виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин відносно фонової проби.

Проведена екологічна експертиза встановила суму завданих довкіллю збитків у розмірі 67,5 млн. грн.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення усіх, причетних до протиправної діяльності, осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили оперативники Дрогобицького РВ УСБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури.