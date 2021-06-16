Привласнив земельних ділянок на майже 3 млн грн: за матеріалами СБУ повідомлено про підозру недобросовісному чиновнику

Служба безпеки України блокувала протиправне заволодіння земельними ділянками на території Львівської області. Колишній голова однієї з сільрад Червоноградського району наприкінці своєї каденції організував протиправне відчуження земельних ділянок вартістю 2,7 млн грн.

Оперативники встановили, що користуючись своїм службовим становищем посадовець фальсифікував рішення сільської ради. Чиновник підробляв затвердження проектів землеустрою та передачі земельних ділянок у власність.

У межах розпочатого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364(зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366(службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За матеріалами спецслужби судом накладено арешти на понад 6 га незаконно відчужених земельних наділів.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Викриття протиправної діяльності відбувалося оперативниками Червоноградського РВ УСБ України у Львівській області спільно зі слідчими Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області під процесуальним керівництвом Червоноградської окружної прокуратури.