СБУ викрила нову корупційну схему в «Укрзалізниці»: цього разу на закупівлях запчастин до локомотивів

СБУ викрила ще одну корупційну схему в АТ «Укрзалізниця». Керівник підрозділу регіональної філії товариства налагодив систему «відкатів» за перемогу у тендерах на постачання комплектуючих до рухомого складу.

Для реалізації оборудки її учасники штучно завищували вартість відповідної продукції.

Свої «послуги» посадовець оцінював у 5-10 % «відкату» від загальної суми укладеного договору.

Встановлено, що керівник служби закупівель і постачання однієї з регіональних філій Укрзалізниці організував корупційний механізм одержання грошей від представників комерційних структур. За неправомірну вигоду він «гарантував» сприяння у перемозі в тендерах на придбання запчастин до локомотивів.

Гроші підприємці мали передавати через посередника на банківську картку близького родича посадовця.

Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмиснику хабара після проведення розрахунків за договором на постачання комплектуючих на загальну суму понад 1 млн. грн.

Наразі організатору оборудки і посереднику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників схеми у Києві та Львові.

Викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції, за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.