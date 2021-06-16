Львівщина
На Львівщині #СБУ викрила чиновницю, яка незаконно «продала» 9га державних земель
Служба безпеки України заблокувала протиправну схему відчуження земель. Голова однієї з сільських рад на Львівщині організувала незаконну оборудку, яка завдала збитків територіальній громаді на майже 4 млн. грн. Про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області
Оперативники спецслужби встановили, що посадовиця розробила механізм з протиправного заволодіння землями, користуючись службовим становищем. Зловмисниця фальсифікувала рішення сільради та підробила пакет документів на майже 9 га державних земель. Потім незаконно виділені ділянки переходили у власність фізичних осіб.
В рамках кримінального провадження за матеріалами спецслужби було проведено судову оціночно-земельну експертизу. За висновками якої підтверджено, що територіальній громаді завдано збитків на майже 4 млн грн.
Фігурантці провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), Кримінального кодексу України.
Зловмисниці обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.
Тривають слідчі дії для встановлення інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.
Викриття оборудки проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими СВ Золочівського РВП ГУ НП, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовиця розробила механізм з протиправного заволодіння землями, користуючись службовим становищем. Зловмисниця фальсифікувала рішення сільради та підробила пакет документів на майже 9 га державних земель. Потім незаконно виділені ділянки переходили у власність фізичних осіб.
В рамках кримінального провадження за матеріалами спецслужби було проведено судову оціночно-земельну експертизу. За висновками якої підтверджено, що територіальній громаді завдано збитків на майже 4 млн грн.
Фігурантці провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), Кримінального кодексу України.
Зловмисниці обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.
Тривають слідчі дії для встановлення інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.
Викриття оборудки проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими СВ Золочівського РВП ГУ НП, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.
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