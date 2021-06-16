На Львівщині #СБУ викрила чиновницю, яка незаконно «продала» 9га державних земель

Служба безпеки України заблокувала протиправну схему відчуження земель. Голова однієї з сільських рад на Львівщині організувала незаконну оборудку, яка завдала збитків територіальній громаді на майже 4 млн. грн. Про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області

Оперативники спецслужби встановили, що посадовиця розробила механізм з протиправного заволодіння землями, користуючись службовим становищем. Зловмисниця фальсифікувала рішення сільради та підробила пакет документів на майже 9 га державних земель. Потім незаконно виділені ділянки переходили у власність фізичних осіб.

В рамках кримінального провадження за матеріалами спецслужби було проведено судову оціночно-земельну експертизу. За висновками якої підтверджено, що територіальній громаді завдано збитків на майже 4 млн грн.

Фігурантці провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), Кримінального кодексу України.

Зловмисниці обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.

Тривають слідчі дії для встановлення інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.

Викриття оборудки проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими СВ Золочівського РВП ГУ НП, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.