СБУ викрила на хабарі директорку структурного підрозділу одного з вишів Львова

Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований керівництвом структурного підрозділу одного з університетів Львова.

За оперативними даними, користуючись службовим становищем, директорка налагодила схему отримання «відкатів». В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України, вона здавала в оренду офісні та складські приміщення за значно заниженою вартістю. Свої послуги зловмисниця оцінювала залежно від орендованих площ.

Правоохоронці затримали чиновницю «на гарячому» згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 37 тис. грн чергової неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем роботи зловмисниці правоохоронці виявили кошти, понад 250 тисяч у гривневому еквіваленті (ймовірно отримані від протиправної діяльності), та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманій буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо інших фактів отримання хабарів.

Операцію із викриття оборудки проводили оперативники УСБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.