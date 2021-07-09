ПРАЦЮВАТИМУТЬ ПУНКТИ ВАКЦИНАЦІЇ ВИХІДНОГО ДНЯ

31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.



Відповідно до документа, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, додаються працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.



Міністерство попереджає, що працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Водночас така вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень проти COVID-19 та медичний висновок на підтвердження цього.



Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи центрі вакцинації.



Нагадуємо, що записатись на вакцинацію ви можете через свого сімейного лікаря. Також у вихідні працюватиме пункт вакцинації у Золочівському палаці культури ім. І. Білозора.



У м. Золочів 15 та 16 січня з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. у фойє Золочівського палацу культури ім. Ігоря Білозора, вул. Чорновола, 1 відбуватиметься вакцинація населення вихідного дня.

Запрошуємо провакцинуватися усіх віком від 18 років та старших, при собі мати:

– паспорт;

– ідентифікаційний код;

– мобільний телефон.

Вакцинація від COVID19 дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя.

Вакцина безпечна й ефективно формує імунітет.

Не бійтеся вакцинуватися! Захистіть себе і своїх рідних!