Новини Золочівщини
11:45, 01 липня 2021
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На вихідних у Золочеві знову вакцинуватимуть

На вихідних у Золочеві знову вакцинуватимуть
Gazeta
Фото: НУС
У м. Золочів 3–4 липня з 10 до 14 год. буде розгорнуто пункт вакцинації населення вихідного дня.
Запрошуємо провакцинуватися усіх віком від 18 років та старших вакциною «CORONAVAC» у фойє в Золочівському палаці культури ім. Ігоря Білозора, вул. Чорновола, 1.
При собі мати:
паспорт;
ідентифікаційний код;
мобільний телефон.
Вакцинація від COVID-19 дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя. Вакцина «CORONAVAC» – безпечна й ефективно формує імунітет.
Не бійтеся вакцинуватися! Захистіть себе і своїх рідних!
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