Новини Золочівщини
12:52, 09 липня 2021
109
0

На вихідних золочів'ян знову вакцинуватимуть у фойє Палацу культури

На вихідних золочів'ян знову вакцинуватимуть у фойє Палацу культури
Gazeta
Фото: НУС
У м. Золочів 10 та 11 липня з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. у фойє Золочівського палацу культури ім. Ігоря Білозора, вул. Чорновола, 1 відбудеться вакцинація населення вихідного дня.
Запрошуємо провакцинуватися усіх віком від 18 років та старших, при собі мати:
– паспорт;
– ідентифікаційний код;
– мобільний телефон.
Вакцинація від COVID19 дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя.
Вакцина безпечна й ефективно формує імунітет.
Не бійтеся вакцинуватися! Захистіть себе і своїх рідних!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Золочівщино, вакцинуйся!
Золочівщино, вакцинуйся!
07.07.21, Новини Золочівщини
На вихідних у Золочеві знову вакцинуватимуть
На вихідних у Золочеві знову вакцинуватимуть
01.07.21, Новини Золочівщини
На вихідних у Золочеві розгорнуть пункт вакцинації населення
На вихідних у Золочеві розгорнуть пункт вакцинації населення
25.06.21, Новини Золочівщини
З нагоди Дня Матері Золочівський Палац культури запрошує на святкову програ ...
З нагоди Дня Матері Золочівський Палац культури запрошує на святкову програ ...
07.05.21, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.