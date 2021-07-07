Новини Золочівщини
На вихідних золочів'ян знову вакцинуватимуть у фойє Палацу культури
У м. Золочів 10 та 11 липня з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. у фойє Золочівського палацу культури ім. Ігоря Білозора, вул. Чорновола, 1 відбудеться вакцинація населення вихідного дня.
Запрошуємо провакцинуватися усіх віком від 18 років та старших, при собі мати:
– паспорт;
– ідентифікаційний код;
– мобільний телефон.
Вакцинація від COVID19 дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя.
Вакцина безпечна й ефективно формує імунітет.
Не бійтеся вакцинуватися! Захистіть себе і своїх рідних!
Запрошуємо провакцинуватися усіх віком від 18 років та старших, при собі мати:
– паспорт;
– ідентифікаційний код;
– мобільний телефон.
Вакцинація від COVID19 дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя.
Вакцина безпечна й ефективно формує імунітет.
Не бійтеся вакцинуватися! Захистіть себе і своїх рідних!
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