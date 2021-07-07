На вихідних золочів'ян знову вакцинуватимуть у фойє Палацу культури

У м. Золочів 10 та 11 липня з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. у фойє Золочівського палацу культури ім. Ігоря Білозора, вул. Чорновола, 1 відбудеться вакцинація населення вихідного дня.

Запрошуємо провакцинуватися усіх віком від 18 років та старших, при собі мати:

– паспорт;

– ідентифікаційний код;

– мобільний телефон.

Вакцинація від COVID19 дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя.

Вакцина безпечна й ефективно формує імунітет.

Не бійтеся вакцинуватися! Захистіть себе і своїх рідних!