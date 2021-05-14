На вихідних у Золочеві розгорнуть пункт вакцинації населення

У м. Золочів 26–27 червня з 10 до 14 год. буде розгорнуто пункт вакцинації населення вихідного дня.

Запрошуємо провакцинуватися усіх віком від 18 років та старших вакциною «CORONAVAC» у фойє в Золочівському палаці культури ім. Ігоря Білозора, вул. Чорновола 1.

При собі мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон.

Вакцинація від COVID-19 дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя. Вакцина «CORONAVAC» – безпечна й ефективно формує імунітет. Цією вакциною на сьогодні у Золочівській громаді вже про вакциновано 1460 осіб.

Не бійтеся вакцинуватися! Захистіть себе і своїх рідних!