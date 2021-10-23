У Митулин відбулось зіткнення двох автомобілів «Урал» та «Volkswagen Caddy». Внаслідок ДТП загинуло двоє людей

19 жовтня, о 8 год. 20 хв., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Митулин Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль відбулось зіткнення двох автомобілів «Урал» та «Volkswagen Caddy». Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області.

До місця події було направлено рятувальників 42-го державного пожежно-рятувального поста м. Глиняни та рятувальників 13-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Золочів.

Внаслідок ДТП загинули водій автомобіля «Volkswagen Caddy», 1960 року народження, та пасажирка, 1961 року народження.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання проводились роботи по деблокуванню загиблих з автомобіля.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучалось 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Фото: facebook.com/MNSLVIV/photos/pcb.4486964611385004/4486956658052466/