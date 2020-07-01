Новини Золочівщини
11:18, 17 липня 2021
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На трасі Львів – Тернопіль у смертельній ДТП загинули двоє підлітків

На трасі Львів – Тернопіль у смертельній ДТП загинули двоє підлітків
Gazeta
Фото: НУС
17 липня вночі на трасі Львів – Тернопіль сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє підлітків. Трагедія сталася поблизу села Підберізці Пустомитівського району Львівщини.
Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, ДТП трапилась на автодорозі Н-02 «Львів-Тернопіль» близько 3:00.
17-річний житель села Куровичі за кермом ВАЗ-2105 скоїв ДТП з вантажівкою. Хлопець виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у вантажівку MAN. За кермом вантажівки був 56-річний житель села Банюнин Львівського району.
Внаслідок ДТП двоє пасажирів легкового автомобіля, 17-річна жителька села Куровичі та 21-річний хлопець, загинули на місці події. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано у міську дитячу клінічну лікарню Львова.
Обставини події встановлюються.
Фото: Варта1
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