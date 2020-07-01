На трасі Львів – Тернопіль у смертельній ДТП загинули двоє підлітків

17 липня вночі на трасі Львів – Тернопіль сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє підлітків. Трагедія сталася поблизу села Підберізці Пустомитівського району Львівщини.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, ДТП трапилась на автодорозі Н-02 «Львів-Тернопіль» близько 3:00.

17-річний житель села Куровичі за кермом ВАЗ-2105 скоїв ДТП з вантажівкою. Хлопець виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у вантажівку MAN. За кермом вантажівки був 56-річний житель села Банюнин Львівського району.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів легкового автомобіля, 17-річна жителька села Куровичі та 21-річний хлопець, загинули на місці події. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано у міську дитячу клінічну лікарню Львова.

Обставини події встановлюються.

Фото: Варта1

