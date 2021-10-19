Новини Золочівщини
09:25, 23 жовтня 2021
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У Плугові вщент згоріла «Lada Niva»

У Плугові вщент згоріла «Lada Niva»
Gazeta
Фото: НУС
23 жовтня о 6 год. 14 хв. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Плугів Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль в автомобілі «Lada Niva». Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області.
До місця події було направлено вогнеборців 13-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем.
О 6 год. 33 хв. пожежу локалізовано та о 6 год. 35 хв. ліквідовано.
Вогнем знищено автомобіль.
До ліквідації займання залучалось 4 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.
Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюється правоохоронними органами.

Фото: facebook.com/MNSLVIV
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