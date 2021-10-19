У Плугові вщент згоріла «Lada Niva»

23 жовтня о 6 год. 14 хв. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Плугів Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль в автомобілі «Lada Niva». Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області.

До місця події було направлено вогнеборців 13-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Золочів. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем.

О 6 год. 33 хв. пожежу локалізовано та о 6 год. 35 хв. ліквідовано.

Вогнем знищено автомобіль.

До ліквідації займання залучалось 4 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причини виникнення займання встановлюється правоохоронними органами.



Фото: facebook.com/MNSLVIV