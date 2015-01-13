15 одиниць спецтехніки та 65 вогнеборців ліквідували пожежу у виробничому приміщенні у Золочеві

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.



Фото ГУ ДСНС України у Львівській області

До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини за підвищеним номером виклику.Не гаючи часу рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з ліквідації загоряння.Складність пожежі полягала, що вогонь швидко розповсюджувався горючими конструкціями даху будівлі.О 03:14 пожежу локалізовано та о 04:26 ліквідовано в складі 4-ох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 1200 кв.м.До ліквідації займання залучалось 15 одиниць спецтехніки та 65 чоловік особового складу.