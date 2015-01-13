Новини Золочівщини
07:55, 18 серпня 2021
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15 одиниць спецтехніки та 65 вогнеборців ліквідували пожежу у виробничому приміщенні у Золочеві

15 одиниць спецтехніки та 65 вогнеборців ліквідували пожежу у виробничому приміщенні у Золочеві
Gazeta
Фото: НУС
18 серпня о 00:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Золочів на вул. У. Кармелюка, 12. Пожежа виникла на даху в цегляному двоповерховому виробничому приміщенні розміром 73x24 м. Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Львівській області.
До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини за підвищеним номером виклику.
Не гаючи часу рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з ліквідації загоряння.
Складність пожежі полягала, що вогонь швидко розповсюджувався горючими конструкціями даху будівлі.
О 03:14 пожежу локалізовано та о 04:26 ліквідовано в складі 4-ох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 1200 кв.м.
До ліквідації займання залучалось 15 одиниць спецтехніки та 65 чоловік особового складу.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.
Фото ГУ ДСНС України у Львівській області


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