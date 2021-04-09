Медики станції «Буськ» станцювали у Підгорецькому замку

Медики станції «Буськ» Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Підгорецькому замку станцювали до Дня медика під ритм Jerusalema Dance Challenge.

Таким чином вони долучилися до всесвітнього флешмобу, який з'явився під час пандемії та має на меті підтримати всіх, хто постраждав через поширення Covid-19. Його головний посил – закликати людей до єдності і допомоги один одному.



