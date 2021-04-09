Новини Золочівщини
15:57, 20 червня 2021
2
0

Медики станції «Буськ» станцювали у Підгорецькому замку

Медики станції «Буськ» станцювали у Підгорецькому замку
Gazeta
Фото: НУС
Медики станції «Буськ» Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Підгорецькому замку станцювали до Дня медика під ритм Jerusalema Dance Challenge.
Таким чином вони долучилися до всесвітнього флешмобу, який з'явився під час пандемії та має на меті підтримати всіх, хто постраждав через поширення Covid-19. Його головний посил – закликати людей до єдності і допомоги один одному.

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Перша евакуація повітрям пацієнтки на Львівщині
Перша евакуація повітрям пацієнтки на Львівщині
09.04.21, Львівщина
Медицина катастроф допомагає військовим
Медицина катастроф допомагає військовим
22.07.14, Новини Золочівщини
Вчились надавати домедичну допомогу
Вчились надавати домедичну допомогу
18.05.14, Новини Золочівщини
ВІДКРИЛАСЬ ПЕРША НА ЛЬВІВЩИНІ ОНОВЛЕНА ПІДСТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМО ...
ВІДКРИЛАСЬ ПЕРША НА ЛЬВІВЩИНІ ОНОВЛЕНА ПІДСТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМО ...
27.12.13, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.