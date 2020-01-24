Львівщина
Перша евакуація повітрям пацієнтки на Львівщині
Сьогодні, 9 квітня, авіамедична служба Львівського обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф здійснила першу евакуацію повітрям пацієнтки з інсультом з гірського району до Львова.
У 78-річної мешканки Турки діагностували гостре порушення мозкового кровообігу. Її медичним вертольотом доставили до львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Це був перший виїзд аеромедичної служби до хворої у гірський район.
«Історичний момент для всіх нас. Медичний вертоліт щойно приземлився біля львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Пацієнтку у важкому стані доставили з Турки. Тепер у нас з‘явилась можливість доставляти пацієнтів з важкодоступних районів. Це безцінно!» – написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.
«Відстань між двома локаціями становить 170 км, «швидка» могла б подолати за 3,5 години. Вертольотом ми справились за 1 год. 15 хв.», – йдеться у повідомленні Львівського Обласного Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф.
На Львівщині стартував пілотний проект з аеромедичної евакуації. Пацієнтів з інсультами, інфарктами, з важкими травмами після ДТП, іншими загрозливими для життя та здоров’я станами терміново доставлятимуть до лікарень медичним гелікоптером.
Львівська область – перша в Україні, де стартує пілотний проект з надання аеромедичної допомоги. Цей проект реалізовують на базі обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Львівські бригади будуть обслуговувати сім областей: Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку.
У 78-річної мешканки Турки діагностували гостре порушення мозкового кровообігу. Її медичним вертольотом доставили до львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Це був перший виїзд аеромедичної служби до хворої у гірський район.
«Історичний момент для всіх нас. Медичний вертоліт щойно приземлився біля львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Пацієнтку у важкому стані доставили з Турки. Тепер у нас з‘явилась можливість доставляти пацієнтів з важкодоступних районів. Це безцінно!» – написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.
«Відстань між двома локаціями становить 170 км, «швидка» могла б подолати за 3,5 години. Вертольотом ми справились за 1 год. 15 хв.», – йдеться у повідомленні Львівського Обласного Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф.
На Львівщині стартував пілотний проект з аеромедичної евакуації. Пацієнтів з інсультами, інфарктами, з важкими травмами після ДТП, іншими загрозливими для життя та здоров’я станами терміново доставлятимуть до лікарень медичним гелікоптером.
Львівська область – перша в Україні, де стартує пілотний проект з надання аеромедичної допомоги. Цей проект реалізовують на базі обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Львівські бригади будуть обслуговувати сім областей: Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку.
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