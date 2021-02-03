10 лютого 2021 року в Золочівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4 пройшли урочистості з нагоди 126 річниці від народження Василя Вишиваного – Вільгельма фон Габсбурга, архікнязя, нащадка королівської династії Габсбургів, ерцгерцога, якого вважали претендентом на гетьманську булаву, політика, дипломата, поета, полковника Легіону Українських Січових Стрільців та Армії УНР. Разом з українськими вояками він розділив тягар боротьби за Україну. Свою поетичну збірку «Минають дні...» з 23 віршів присвятив українським січовикам: «Борцям, що впали за волю України». Він став поборником українських інтересів, за які поклав життя у Лук’янівській в’язниці. Ім’я Василь Вишиваний отримав від українських військовиків у період його активної участі в національно-визвольних змаганнях.

Вільгельм фон Габсбург поповнив довгий список знищених радянською владою українських патріотів, починаючи від загибелі Євгена Коновальця до вбивства Степана Бандери. Драматично завершився життєвий шлях Вільгельма Габсбурга – Василя Вишиваного на його духовній Батьківщині – Україні. Заради України він пішов з батьківської домівки, розірвав зв’язки з родиною, аристократичними колами Європи, віддав свої молоді роки, високе становище, титули, кошти і, зрештою, своє життя. Василь Вишиваний, без сумніву, був одним із найбільш неординарних і найромантичніших постатей українського національного Відродження.

В уристостях взяли участь заступник директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Ольга Котовська, журналіст-міжнародник, громадський діяч Марко Сімкін, автор книги «Українцями не народжуються, українцями стають» Богдан Горбовий, заступник міського голови Ярослав Окрепкий, начальник відділу освіти Тарас Шаваровський, отець Степан Галай, капелан Навчального центру Національної гвардії України отець Юрій Галабуда, очільник організації «Пласт» Степан Гутор.

Дійство розпочалося благословенням отця Степана Галая.

До початку директор школи Олена Павлишин привітала всіх гостей, трудовий колектив та учнівське самоврядування з визначною подією . Акцентувала увагу на тому, що Золочівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4 присвоєно ім’я Василя Вишиваного. Розповіла про ряд заходів, які плануються проводити у подальшому.

Учитель історії Валентина Патрик презентувала Історичну афішу, присвячену Василю Вишиваному.

Громадський діяч Марко Сімкін сконцентрував свій виступ на основних подіях із житті Василя Вишиваному.

Автор Богдан Горбовий презентував книгу «Українцями не народжуються, українцями стають», зосередив увагу всіх присутніх на поетичній збірці «Минають дні…», поезіЇ з якої декламували учні: Діана Боднар, Євген Сабадош та Вадим Леськів.

Заступник міського голови Ярослав Окрепкий привітав педагогічний та учнівський колективи з присвоєнням навчальному закладу імені Василя Вишиваного, а також підкреслив, що такий активний і креативний заклад достойний носити це почесне ім’я.

Заступник директора департаменту освіти і науки Ольга Котовська провела паралель між Василем Вишиваним і Євгеном Коновальцем…

Очільник організації «Пласт» Степан Гутор наголосив на творчій співпраці організації Пласт та навчального закладу. А також анонсував перспективи можливого патронату Василя Вишиваного одного із роїв.

На завершення урочистостей прозвучала поезія Василя Вишиваного «Чорногора», покладена на музику Романом Гуляком, у виконанні вокального ансамблю «Калинонька» (художній керівник Галина Кульба )

Заступник директора школи з виховної роботи Галина Болюбаш подякувала всім присутнім за цікаву зустріч, яка пройшла на високому патріотичному рівні, і запевнила, що Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 буде гідно носити ім’я Василя Вишиваного.

Анастасія Заяць,

учитель української мови та літератури

Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 ім. Василя Вишиваного

